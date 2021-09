Fiorentina – Le parole dei protagonisti dopo la vittoria di Marassi

Continua a vincere la Fiorentina. Terza vittoria consecutiva per i gigliati. Ieri, a Marassi i viola hanno superato il Genoa per 2-1. Decisiva l'intuizione di mister Italiano di inserire Riccardo Saponara nella ripresa. E’ l'uomo che ha cambiato la partita. Prima ha realizzato un gol meraviglioso e poi ha fornito l'assist per la rete di Bonaventura.