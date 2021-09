Fiorentina – Italiano: ”Il portiere, Castrovilli e Vlahovic. Vi dico tutto”

La Fiorentina è reduce da un buon inizio di campionato dove in tre partite ha raccolto sei punti . Dopo la sconfitta dell’esordio contro la Roma, sono arrivate due vittorie consecutive con Torino ed Atalanta.

Adesso, i viola vogliono dare continuità all’ottimo momento . Oggi alle 15 scenderanno in campo contro il Genoa, reduce dalla prima vittoria in campionato.

Sarà una sfida complicata, da non sottovalutare. In stessa del calcio d’inizio, riviviamo le dichiarazioni di Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto <<<