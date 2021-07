Mercato Fiorentina – Ceccarini tuona: “I viola non vogliono cederlo ma…”

Calciomercato Fiorentina - Ceccarini tuona: "I viola non vogliono cederlo ma..."

La Fiorentina si appresta a preparare al meglio la nuova stagione che scatterà il prossimo 22 agosto 2021. La società lavora e vuole accontentare tutte le richieste del tecnico Italiano. Il suo è un calcio fatto di aggressività di attacco in avanti, ecco perché c'è bisogno dei nomi adatti. La dirigenza quindi tenterà di piazzare in questa finestra di mercato tutti quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico. Ma non solo. Pradè , infatti, non vuole arrivare nemmeno a muso duro con quei giocatori che hanno fatto richiesta di cambiare aria. Tra questi spunta il nome di Lirola, scopriamo tutti i dettagli.

Lo spagnolo, infatti, ha fatto richiesta alla Fiorentina di voler tornare al Marsiglia in Ligue 1. Il calciatore non si è mai riuscito ad ambientare a Firenze, non potendo mettere in mostra le doti fatte vedere quando era in forza al Sassuolo. Nonostante questo la societàpunta ancora molto forte sull'esterno iberico, convinta che il suo sia stato solo un momento di appannamento. Lirola però sembra aver preso la sua decisione: vuole tornare in Francia dove nell'ultima stagione ha registrato 2 gol e 2 assist in 19 presenze. Per questo motivo la società sarebbe propensa ad accontentare il ragazzo. Non vuole avere in rosa un calciatore scontento. Ecco allora che si sono riallacciati i contatti con il Marsiglia.Vediamo insieme le cifre dell'affare.