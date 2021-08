In questa sessione di mercato, Simy è stato uno dei giocatori più contesi. Diversi club si sono interessati a lui come per esempio, Udinese, Genoa, Sampdoria e Salernitana. Alla fine, l'ha spuntata il club campano. Ora è ufficiale. Anche la Fiorentina aveva chiesto informazioni al Crotone per il nigeriano, ma non ha mai affondato il colpo decisivo. Pradè, alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic, è costretto a virare su altri profili. Vediamo quali <<<