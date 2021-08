Mercato Fiorentina – Pradè scatenato: in arrivo due colpi

Concluso il ritiro di Moena, la Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione. Tra circa tre settimane, i viola saranno impegnati all’Olimpico contro la Roma per la gara d’esordio. Successivamente, i toscani affronteranno Torino, Atalanta, Genoa ed i campioni d’Italia in carica. Inizio di campionato per niente semplice. Al momento, la rosa ha disposizione di Italiano non è ancora completa. Mancano alcuni rinforzi. Niente paura, ci pensa Pradè. Il direttore sportivo è molto vicino a chiudere due operazioni di mercato molto importanti. Partiamo dalla prima <<<