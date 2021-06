Mercato Atalanta – Si punta ad un giovane attaccante francese

Novità importanti sul mercato dell'Atalanta. Per l'attacco piace un giovane talento francese del Tolosa: ecco di chi si tratta

Redazione

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio, ma l'Atalanta sta già sondando diversi profili. Dopo aver riscattato Romeroper 16 milioni di euro, la società orobica vuole puntellare il centrocampo e l'attacco. Non serviranno campioni, ma piuttosto giocatori con le qualità giuste per essere inserire nel 3-4-2-1 di Gasperini. Molto dipenderà dalle varie cessioni: se dovessero partire Gollini, Ilicic e Gosens, la Dea avrebbe a disposizione un tesoretto di circa 65 milioni di euro. Tra i diversi nomi accostati ai nerazzurri, l'ultimo è quello di Janis Antiste giovane attaccante francese in forza al Tolosa.

Janis Antiste

Antiste è un classe 2002 che quest'anno in 30 presenze di Ligue 2 ha segnato sei gol e fornito un assist. Il contratto, in scadenza a giugno 2022, obbliga il Tolosa a cedere il gioiellino durante la prossima sessione di mercato. A gennaio si era fatto avanti anche Maldini, ma la trattativa si è conclusa in un nulla di fatto. Ora, come riporta Sky Sport, l'Atalanta sta provando l'affondo decisivo per acquistare il gioiellino. La trattativa dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Altri obiettivi

A Bergamo stanno sondando anche diversi profili per il centrocampo. Attualmente sono quattro i giocatori finiti sul taccino del ds Sartori: Thorsbydella Sampdoria, Svanberg e Schouten del Bologna ed il giovane classe '99 Fofanadel Monaco. Per la difesa il preferito sembra essere Tomiyasu. I nerazzurri stanno pensando ad uno scambio con Musa Barrow che sarà riscattato per 15 milioni di euro dai rossoblu. In porta, con Gollini ad un passo dall'addio, Gasperini vorrebbe Juan Musso, autore di un'altra stagione di livello con l'Udinese. Infine, solo nel caso in cui Robin Gosens dovesse andare via, si punterebbe con forza su Alfonso Pedraza del Villareal, fresco vincitore dell'Europa League. Sul giocatore c'è anche l'interesse del Napoli, ma la Champions League potrebbere essere l'arma in più degli orobici.