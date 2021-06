Mercato Atalanta – Vicino il riscatto di Romero con un anno di anticipo

Mercato dell'Atalanta che comincia ad entrare nel vivo. Il difensore Romero verrà riscattato con un anno di anticipo: i dettagli

Dopo una stagione molto positiva, in cui l'Atalanta ha sfiorato il secondo posto, è arrivato il momento di pensare al mercato. In alcuni momenti della stagione, soprattutto verso la parte finale, la squadra è apparsa leggermente stanca. Qualche rinforzo sarà quindi necessario. Gasperini vorrebbe un nuovo centrocampista che possa far rifiatare De Roon e Freuler. In Serie A gli obiettivi sono Thorsbydella Sampdoria e i due bolognesi Svanberg e Schouten. All'estero invece, occhi puntati su un giovane talento francese. Tuttavia, la priorità sarà data alla difesa che troppe volte quest'anno è sembrata in difficoltà. La società nerazzura è molto vicina ad effettuare la prima operazione: riscattare Cristian Romero.

Riscatto Romero

L'argentino è reduce da una stagione strepitosa, forse anche al di sopra della aspettative. Non a caso è stato premiato dalla Lega con il premio di miglior difensore del campionato. Le sue prestazioni hanno convinto tutti a Bergamo e la dirigenza ha accelerato i tempi per il riscatto. Romero sarebbe dovuto diventare un giocatore a tutti gli effetti dell'Atalanta nel 2022, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i nerazzurri verseranno 16 milioni nelle casse juventine con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto. Per l'ex Genoa doppia soddisfazione, visto che è stato convocato dal ct dell'Argentina Lionel Scaloni per gli impegni contro Cile e Colombia. Domani è previsto il suo esordio con la maglia della selecciòn.

Mercato in uscita

L'Atalanta sta lavorando anche sulle cessioni. Il giocatore più vicino all'addio è Josip Ilicic. Il talento dello sloveno non è in discussione, ma la mancanza di continuità ed i vari problemi fisici stanno spingendo la Dea a liberarsi di lui. L'attaccante ha un valore di circa 10 milioni di euro ed in Italia piace sia a Maldini che a Tare. Un altro calciatore ormai ai saluti è Pierluigi Gollini. Ecco chi potrebbe sostituirlo.