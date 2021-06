Notizie Fiorentina – Sconcerti: ”L’addio di Gattuso è gravissimo”

Il noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha detto la sua sull'Italia e sull'addio di Gattuso

LOCATELLI - ''La stella di Locatelli è nata già da diverso tempo. E' un giocatore completo, disponibile ad inserirsi anche in area di rigore. E adesso, è diventato una variabile per Mancini. Mi sbilancio e dico che forse è la miglior mezzala d' Italia. Verratti è un giocatore diverso e ancora più utile alla Nazionale, per certi versi, ma adesso sappiamo che possiamo fare a meno anche di lui grazie a Locatelli. Che è cresciuto ulteriormente in questo Europeo''.