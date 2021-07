Mercato Fiorentina – Pradè senza paura, super offerta

La Fiorentina guidata dal D.S. Pradè prepara un super colpo. Vediamo chi sarà il grande rinforzo viola per la prossima stagione

Il mercato di Serie A è entrato nel vivo, tutte le società stanno cercando di raccogliere le grandi occasioni in giro per l'Europa, in modo da attrezzare al meglio la squadra per la nuova stagione. Nessuna vuole farsi trovare impreparata, inclusa la Fiorentina che guidata dal D.S. Pradè prepara un super colpo. Vediamo nel paragrafo successivo chi sarà il grande rinforzo viola.

Il profilo

La Fiorentina è pronta ad affondare l'offerta decisiva per l'acquisto di un giocatore che in Serie A, non solo potrebbe fare la differenza, ma anche candidarsi ai migliori giocatori del campionato. Stiamo parlando di Goncalo Guedes, l'attaccante esterno in forza al Valencia, questo è il profilo perfetto per il calcio del nuovo mister Vincenzo Italiano. Il 433 prenderebbe forma e un potenziale attacco Guedes-Vlahovic-Gonzalez spaventa tutte le difese al via del campionato. Chissà se questo sogno si realizzerà, la trattativa non sembra essere semplice, dato che il presidente del club spagnolo non ha nessuna intenzione di concedere sconti. Andiamo a vedere le cifre della trattativa.

Le cifre

Per l'acquisto del classe '96, la società che ha sede nel capoluogo toscano dovrebbe sborsare una cifra intorno ai venti/venticinque milioni di euro. Il patron Commisso sta riflettendo, consapevole che la spesa può essere molto ingente sul bilancio, soprattutto dopo il difficile periodo affrontato nelle ultime due stagioni. D'altro canto sempre il presidente è consapevole che un giocatore con queste capacità, a quel prezzo potrebbe essere un'occasione che non si presenterà mai più. La dirigenza sta facendo le sue riflessioni, ricordiamo che il potenziale arrivo del talento portoghese farebbe alzare a dismisura gli obiettivi della società viola per la stagione che sta per iniziare, come sappiamo però l'obiettivo di Commisso è proprio quello di rendere i gigliati una super potenza del calcio. Non perdere le novità riguardanti il nuovo difensore viola <<<