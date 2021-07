Calciomercato Fiorentina – Attenzione: Osti può sfilare un giocatore a Pradè

La Fiorentina vuole rinforzare il centrocampo e i nomi sono tanti. Presto però potrebbe dire addio ad un nome della lista

La Fiorentina continua quella che è la sua preparazione alla prossima stagione. La società viola vuole fare un campionato importante e la scelta come allenatore di Vincenzo Italiano ne è la dimostrazione. Si suda tanto nel ritiro di Moena ma la rosa ha bisogno di innesti. La dirigenza ce la sta mettendo tutto per completare i reparti che necessitano degli aggiustamenti. In difesa Nastasic è un obbiettivo concreto e la Fiorentina vuole riportare il serbo al Franchi. La retrocessione dello Schalke 04 potrebbe facilitare la trattativa. A centrocampo, invece, i nomi sono diversi e tutti di qualità. Nelle ultime ore, però, i viola potrebbero dire addio a un giocatore che stanno trattando. Ecco tutto quello che c'è da sapere.