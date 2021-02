Serie A – Le designazioni della 22a giornata. Giacomelli per Roma-Udinese

Ecco tutte le designazioni di questo turno di Serie A

UDINE - Domani sera, con Bologna-Benevento. comincerà la ventiduesima giornata di Serie A, ovvero la terza di ritorno. Un turno pieno di big match come, ad esempio, la sfida delle 18.00 di sabato pomeriggio tra Napoli-Juventus (in attesa che si giochi l'andata) o quella di domenica sera tra Inter e Lazio. In entrambi i casi c'è un posto nelle zone alte della classifica e anche un possibile avvicinamento al Milan, primo in classifica, impegnato in trasferta contro lo Spezia. L'Udinese di Luca Gotti, dopo l'ottima e importante vittoria sull'Hellas Verona di Ivan Juric, volerà a Roma dove alle 12.30 di domenica affronterà i giallorossi di Fonseca. Per il match dello Stadio Olimpico, l'AIA ha designato Piero Giacomelli di Trieste. Il fischietto sarà coadiuvato dai signori Tegoni e Schirru. Manganiello sarà il quarto uomo. Banti invece sarà impegnato alla Var, mentre De Meo all'AVAR.