Udinese, Okaka e Deulofeu commentano la vittoria con l’Hellas Verona

I due calciatori dell'Udinese hanno analizzato la vittoria contro l'Hellas Verona di Ivan Juric. Ecco le loro parole

News Udinese - Vince l'Udinese di Luca Gotti , vince due a zero contro l' Hellas Verona . Risultato positivo tra le mura dello Stadio Friuli, che lancia la squadra bianconera in classifica. I friulani ora occupano l' undicesima posizione a sole tre lunghezze dalla Sampdoria, decima. La vittoria contro gli uomini del tecnico Ivan Juric è stata analizzata da Stefano Okaka e Gerard Deulofeu. Ecco che cosa hanno detto, ai microfoni di UdineseTv :

"Sono davvero contento di essere tornato dopo il lungo stop. Mi sono trovato subito bene in campo, ovvio poi la vittoria aiuta a sorridere. Il ritorno in campo e i tre punti, meglio di così non si può. Adesso siamo sulla strada giusta, da quando ci siamo confrontati abbiamo cominciato a fare determinate cose in campo. Da quel momento abbiamo raccolto molti punti. Gli uomini di questa squadra stanno potando risultati importanti, certo i nomi non fanno classifica. La concorrenza? Sono qua da un po' di tempo, ho sempre detto che se arriva qualcuno in grado di alzare la qualità. allora è benvenuto".