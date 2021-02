Udinese, Marino: “Col Verona grande vittoria, Gotti ha preparato benissimo la partita”

Il dirigente bianconero si è espresso sulla vittoria ottenuta ai danni del Verona alla Dacia Arena.

Redazione

UDINE - La classifica è tornata finalmente a sorridere all'Udinese, che ieri pomeriggio ha ritrovato la vittoria in casa dopo ben due mesi e mezzo. Con il 2-0 rifilato all'Hellas Verona, la squadra allenata da Andrea Gotti ha dato seguito al successo ottenuto in trasferta sul campo dello Spezia, salendo all'undicesimo posto in compagnia del Genoa. Ventiquattro punti e ben nove lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, attualmente occupato dal Cagliari che ieri è uscito sconfitto dalla partita con la Lazio. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Udinese Tv, Pierpaolo Marino, direttore tecnico del club friulano, ha espresso la propria soddisfazione.

IL SUO COMMENTO - "Devo dire che sono stati davvero tutti molto bravi. Abbiamo visto anche un grandissimo Deulofeu e nel complesso la squadra ha fornito una bella prestazione. Questa è una vittoria fondamentale. Nel finale forse la giustizia divina ci ha premiato, perché meritavamo di vincere per come avevamo giocato. Colgo l'occasione per ringraziare anche i nostri tifosi, che ci hanno sostenuto in allenamento. La squadra merita di essere elogiata. La partita è stata preparata molto bene da mister Gotti, il quale ha studiato perfettamente le caratteristiche del nostro avversario. Purtroppo a fine primo tempo c'è stato l'infortunio di Pereyra, quindi nella ripresa eravamo senza di lui e senza il nostro capitano De Paul, ma chi ha giocato al loro posto ha dato una grande risposta sul campo. Adesso pensiamo ad arrivare il prima possibile ai famigerati quaranta punti per la salvezza. E' molto importante mantenere sempre questa umiltà".

Della partita ha parlato anche il difensore del Verona Davide Faraoni, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della società scaligera: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto male e loro hanno dominato. Invece nella ripresa secondo me abbiamo fatto molto bene, riuscendo a guadagnare campo. Alla fine, però, torniamo a casa con zero punti. Sicuramente c'è grande rammarico. Non possiamo più permetterci di regalare dei gol. Se ce li fanno devono essere bravi gli avversari, ma non devono esserci disattenzioni da parte nostra".