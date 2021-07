Mercato Fiorentina – Clamoroso: dopo Lovato sfuma un altro obiettivo?

La Fiorentina è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Ieri, la squadra è scesa in campo nell'amichevole contro la Virtusvecomp Verona. I ragazzi di Vincenzo Italiano si sono imposti con un netto 4-0 grazie ai gol di Saponara, Milenkovic, Vlahovic ed un autorete. Nel frattempo, la società è impegnata a migliorare la rosa. L' acquisto di Nico Gonzalez non basta, servono ulteriori innesti. Il tecnico siciliano ha richiesto un nuovo difensore. Tuttavia, un obiettivo che sembrava ad un passo rischia clamorosamente di sfumare. Ma vediamo di chi si tratta <<<