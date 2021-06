Mercato Fiorentina – Spunta un nuovo nome per la panchina

La trattativa con Vincenzo Italiano sembra non sbloccarsi. La Fiorentina valuta le alternative: c'è una new entry

Commisso ha chiesto a Vincenzo Italianodi liberarsi dal rapporto che lo lega allo Spezia. La società viola non vorrebbe pagare la clausola rescissoria per svincolare il tecnico e, nemmeno, una specie di una tantum per gli otto componenti dello staff. Naturalmente, la proprietà dei liguri non è d'accordo e farà di tutto per trattenere l'italo-tedesco. La dirigenza gigliata sta quindi studiando altri profili. Secondo La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore, ha preso quota il nome di Domenico Tedesco, reduce da un’ottima stagione in Russia alla guida dello Spartak Mosca. Il classe '85 si è messo in mostra nel 2017, quando con lo Schalke 04 ha raggiunto un incredibile secondo posto in Bundesliga. E’ un allenatore giovane, ma ambizioso. Con idee chiare e voglia di stupire. Al momento, è solo un'idea. Paulo Fonseca rappresenta il piano B ad Italiano. Tuttavia, il portoghese è tornato nel mirino del Crystal Palace. Il club inglese si sarebbe rifatto avanti dopo aver tentato di assumere Lucien Favre. Sembra quindi che la pista Fiorentina sia destinata a rimanere solamente una voce. Sullo sfondo, rimane il nome di Fabio Liverani.