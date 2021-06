News Fiorentina – Si complica la pista Italiano: il motivo

Italiano sembrava ad un passo dalla Fiorentina, ma ci sono state delle complicanze. Liverani e Fonseca le alternative

Come riporta il quotidiano La Nazione, ci sono due problemi che stanno rischiando di far saltare l'arrivo di Italiano a Firenze. Il primo riguarda la clausola rescissoria da un milione di euro presente nel contratto del tecnico, mentre il secondo è la volontà di far ricongiungere l'allenatore con il suo staff. In totale, i collaboratori dell'italo-tedesco sono otto. Tutti sono sotto contratto con lo Spezia fino al 2023 e non rientrano all'interno della clausola rescissoria. La proprietà americana ha chiesto in cambio alcune contropartite tecniche. Una di queste è Riccardo Saponara, ma potrebbe non bastare. I Viola continuano a trattare, ma nel frattempo valutano anche altre piste. Al momento, sono due le alternative ad Italiano: Paulo Fonseca e Fabio Liverani, con il portoghese in vantaggio. Claudio Ranieri e Walter Mazzarri non sono stati mai cercati, mentre Rudi Garcia, liberatosi dal Lione è una soluzione complicata. Ma vediamo gli aggiornamenti di mercato.