Fiorentina – Frey: ”Terracciano o Dragowski? Ecco chi preferisco”

Sebastian Frey è ancora oggi uno degli idoli della tifoseria viola . Arrivato nel giugno del 2005, il francese ha disputato con la maglia della Fiorentina ben sei stagioni, diventando anche capitano. Dotato di grande personalità, molto reattivo tra i pali ed abile con i piedi, è stato uno dei portieri più forti in Serie A degli ultimi venti anni.

Nel corso della sua carriera, il numero uno, ha giocato anche con i nerazzurri di Milano, il Cannes, il Verona, il Parma, il Genoa ed il Bursaspor. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di aprire un Academy per giovani portieri.

Nel frattempo, Frey è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. In particolare del dualismo tra Terracciano e Dragowski, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni <<<