Notizie Atalanta – Esordio agli Europei per Toloi e Pessina

L'Italiacontinua a vincere e soprattutto convincere. Ieri sera allo stadio Olimpico di Roma, gli azzurri hanno fornito un'altra prestazione da applausi. Dopo la netta vittoria per 3-0 contro la Turchia, la nostra Nazionale ha battuto con il medesimo risultato la Svizzera. Protagonista assoluto del match è stato Manuel Locatelli, autore di una doppietta. Il terzo gol è stato realizzato da Ciro Immobile. I tifosi atalantini, oltre alla vittoria, possono sorridere anche per un altro motivo: Rafael Toloi e Matteo Pessina hanno fatto il loro esordio in questa competizione. Il difensore è entrato al 70' al posto di Domenico Berardi, mentre il centrocampista ha sostituito Nicolò Barella per gli ultimi minuti di gioco. Con la qualificazione già ottenuta, non è escluso che il ct Mancinidecida di metterli titolari nell'ultimo match del girone contro il Galles, in programma domenica alle 18:00.