Calciomercato Atalanta – Tomiyasu vicino: Colley possibile contropartita

L'Atalanta vuole rinforzare il pacchetto difensivo. Vicino l'acquisto di Tomiyasu del Bologna: Colley potrebbe rientrare nella trattativa

Anche se il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio, l' Atalanta è già al lavoro per regalare rinforzi importanti a Gasperini in vista della prossima stagione. L'obiettivo primario della dirigenza bergamasca sarà quello di allungare la rosa con innesti di livello, visto che nella parte finale della stagione, la suqadra è sembrata abbastanza stanca. Sicuramente servirà un centrocampista che possa far rifiatare i titolarissimi Freuler e De Roon . Pessina , infatti, viene usato soprattutto come trequartista, mentre Pasalic non offre garanzie dal punto di vista fisico. Il club nerazzurro ha bisogno inoltre di un nuovo difensore. Il profilo che più piace è quello di Takehiro Tomiyasu del Bologna . La trattativa è entrata nel vivo e la fumata bianca sembra vicino. Vediamo i dettagli.

La Dea spinge per acquistare Tomiyasu. Il difensore giapponese ha colpito Gasperini per la sua duttilità: può giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro e in caso di emergenza può anche ricoprire il ruolo di terzino. Come riporta TuttoSport, il club orobico sarebbe pronto ad un'accelerata per il jolly della retroguardia di Mihajlovic. Il classe '98 rappresenterà la pedina di scambio che permetterà al Bologna di non pagare cash il riscatto di Barrow. Al club emiliano, inoltre, è destinato un conguaglio economico oppure una contropartita tecnica. Il prescelto sembra essere Ebrima Colley, ma resta da capire la formula.