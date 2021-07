Mercato Fiorentina – Il Tottenham mette sotto osservazione un viola

Il Tottenham di Paratici ha messo sotto osservazione diversi nomi e tra i più papabili c'è anche lui. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando

Stiamo parlando dell'enfant prodige, il giocatore che ha fatto innamorare tutti i tifosi della viola nell'ultimo periodo, il protagonista della vicenda è Dusan Vlahovic. Dopo l'ultima stagione senza senso per il giocatore classe 2000, tutte le big d'Europa hanno messo gli occhi su di lui. Il centravanti ha un contratto in scadenza nel 2022 e i vari approcci fatti dalle migliori società del mondo, lo fanno tentennare riguardo il rinnovo. Al momento il presidente italo americano non ha ancora intenzione di vendere ma come può dire di no se dovesse arrivare una super offerta? Come detto molte squadre hanno messo gli occhi su di lui in vista dell'anno prossimo, ma una è pronta a lanciare sin da subito una nuova offerta, stiamo parlando del Tottenham di Fabio Paratici, che è molto interessato al giocatore serbo, soprattutto se dovesse partire l'uragano Harry Kane. Scopriamo nel prossimo paragrafo quale è stata l'offerta fatta da parte della dirigenza del club londinese.