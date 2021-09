Mercato Fiorentina – La trattativa è in stallo / I tifosi tremano

La Fiorentina vuole subito rialzare la testa dopo il ko interno contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. I viola hanno disputato un'ottima gara (soprattutto nel primo tempo), ma non è bastato per evitare la sconfitta. Domani, contro l' Udinese faranno di tutto per ottenere i tre punti.

Il club toscano si trova attualmente a nove punti in classifica. Uno dei trascinatori è stato Dusan Vlahovic, autore di tre gol in cinque partite. Il serbo, però, non segna dalla trasferta di Bergamo. Sono passati quindici giorni. Per uno come lui è un'eternità.