Serie A – Ufficiale: Dal Pino ha rassegnato le dimissioni

Adesso è ufficiale. Paolo Dal Pino ha rassegnato le dimissioni da presidente della Lega Serie A. Ecco la lettera inviata ai venti club del campionato

Questo il comunicato ufficiale, sotto forma di lettera, scritto da Paolo Dal Pino. ''In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. Pertanto è impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. È stato un onore presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti voi per i due anni trascorsi insieme. Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento. Sono orgoglioso - prosegue Dal Pino - di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la FIGC e ringrazio il Presidente Federale Gabriele Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglie fianco a fianco per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne. Auguro a tutti voi buon lavoro e molto successo''.