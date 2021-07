Calciomercato Fiorentina – Cercasi vice Vlahovic: due nomi per un posto

La Fiorentina è al lavoro a Moena per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della Serie A, fissato per domenica 22 agosto. I viola avranno un avvio di campionato abbastanza complesso. Nelle prime cinque gare affronteranno la Roma di Mourinho, l'Atalanta ed i neo campioni d'Italia. Nel mezzo, anche le insidiose sfide contro Torino e Genoa. La società cercherà di affidare ad Italiano una squadra in grado di giocarsela con chiunque. E’ necessario un calciomercato importante. Dopo l'acquisto di Gonzalez, è previsto l'arrivo di un nuovo attaccante che avrà il ruolo di Vice Vlahovic. Vediamo i profili sondati da Pradè<<<