Fiorentina – I viola vogliono un campione d’Europa in carica

Dopo diverse stagioni buie e negative, la Fiorentina vuole tornare grande. Una piazza come quella di Firenze merita una squadra in grado di lottare per obiettivi ambiziosi. La società lo sa bene e cercherà in tutti i modi di costruire una squadra forte e completa. Al momento, è arrivato solo l’ argentino Nico Gonzalez. Vincenzo Italiano ha bisogno di ulteriori innesti. Servono un difensore centrale, un centrocampista ed anche un esterno. Proprio per le fasce, Daniele Pradè ha in mente una pazza idea. I tifosi stanno già sognando. Vediamo di chi si tratta <<<