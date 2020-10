News Roma – Non solo i tre punti: arriva un’altra grande notizia

NOTIZIE ROMA –Grazie alla vittoria di questa sera con il Benevento di Pippo Inzaghi, la Roma si riavvicina alle zone nobili della classifica. Non solo i tre punti conquistati sul campo, i tifosi giallorossi possono festeggiare anche per un’importante novità sul fronte mercato.

La Gazzetta dello Sport, infatti, ha confermato quanto vi avevamo anticipato due giorni fa. Edin Dzeko starebbe per legarsi a vita alla Roma. Dopo la clamorosa esclusione alla prima giornata contro il Verona, finalmente Fonseca potrà godere del centravanti bosniaco per tutta la stagione, senza la paura che abbia la testa da qualche altra parte. Conte e Pirlo dovranno rassegnarsi, altri eventuali tentativi a gennaio saranno respinti dal club capitolino. Ma andiamo nel dettaglio dell’accordo. L’ex Manchester City dovrebbe legarsi ai giallorossi fino al 2023 (prolungamento di un anno), spalmando in tre anni i 15 milioni di euro che da accordi precedenti avrebbe dovuto percepire in due. L’attacco della Roma a questo punto potrebbe considerarsi completo?

Probabilmente sì per quanto riguarda il ruolo di centravanti, visto che dopo aver a lungo inseguito Milik, è arrivato Borja Mayoral dal Real Madrid. Sulla trequarti, invece, Fonseca vorrebbe un nuovo innesto di qualità. Tornando a Dzeko. Basti guardare gli sfaceli che sta facendo Ibrahimovic a 39 anni per capire come il buon Edin possa dire ancora la sua ad altissimi livelli. Per questo motivo non stupiscono gli interessamenti reiterati delle big della nostra Serie A. Il numero 9 della Roma, però, continuerà a fare le fortune del club giallorosso. Almeno per altri tre anni. Intanto Friedkin si prepara per un ambizioso mercato di gennaio. Ecco i 7 nomi sui quali sta puntando forte >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA