Udinese-Bologna / Il commento del match: reazione da veri uomini

Il commento dell'ottava giornata di campionato. L'Udinese pareggia 1-1 contro il Bologna. Riviviamo il match minuto per minuto

Redazione

Alla Dacia Arena è andato in scena un match divertente ed aperto fino all'ultimo minuto. In realtà, il primo tempo non è stato molto entusiasmante, ma l'espulsione di Pereyra ha cambiato tutto. Alla fine, il risultato finale dice 1-1. Beto risponde a Barrow. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara.

Primo tempo

La partita inizia a ritmi molto bassi. Le due squadre preferiscono studiarsi piuttosto che correre rischi. La prima a rendersi pericolosa è il Bologna con un bel tiro da fuori area di Barrow, deviato in corner da Silvestri. L'Udinese fa parecchia fatica a creare occasioni da gol. Infatti, sono sempre i rossoblù a sfiorare la rete prima con Soriano e successivamente con Svanberg. Al 38' l'episodio che non ci voleva: Pereyra (già ammonito) tira ingenuamente la maglia a Theate a centrocampo. Abisso tira fuori il secondo cartellino giallo per l'argentino che lascia così in 10 i suoi compagni. Nei minuti finali del primo tempo, i ragazzi di Mihajlovic provano a sfruttare la superiorità numerica, ma i bianconeri resistono. Passiamo alla ripresa.

Secondo tempo

Nella ripresa l'Udinese entra in campo con un altro piglio. Senza Pereyra, è Deulofeu a caricarsi la squadra sulle spalle. Al 50', lo spagnolo dribbla un paio di avversari in area di rigore e calcia potente in porta. Il tiro si stampa sul palo. Il Bologna risponde con un bel tiro di Barrow che termina fuori di un soffio. Non c'è un attimo di sosta. Un miracolo di Skorupski evita il gol di Stryger Larsen. Successivamente, Silvestri è protagonista di due ottimi interventi su Arnautovic e Soumaro. Tuttavia, l'ex Verona non può nulla al 67': Dominguez trova Barrow che con il destro fa 0-1. Nei minuti seguenti, il gambiano sfiora anche la doppietta. Gotti inserisce forza fresche ed i friulani riescono a reagire. All'83' Pussetto alza un campanile, Skorupski esce male e Beto di testa ne approfitta. 1-1! Secondo gol consecutivo per il portoghese. Alla Dacia Arena finisce così. Un punto a testa per Udinese e Bologna. Nel frattempo, non perdere le pagelle del match. Ci sono molte sorprese <<<