Crotone cerca un miracolo: attacco top, difesa flop. L’analisi sui pitagorici

L’Udinese andrà a fare visita al Crotone nel primo anticipo del sabato pomeriggio, gara valida per la giornata numero trentuno, la dodicesima del girone di ritorno. I friulani sono chiamati a reagire dopo le ultime tre sconfitte consecutive e dovranno farlo contro il fanalino di coda del campionato. Dopo gli ultimi risultati, agli uomini di Serse Cosmi serve più di un miracolo per salvarsi, e ormai sono con un piede e trequarti in serie B. Manca solo la matematica o quasi, ma questo non significa che non sono una squadra che lotta. Tutt’altro. La rabbia dei pitagorici è proprio qui. Ha una media di due gol segnati a partita, soprattutto da quando in panchina c’è l’ex tecnico del Perugia. E un bomber, Simy, che è quarto nella classifica cannonieri davanti a mostri sacri come Immobile e Belotti. Ma il problema dei pitagorici è la difesa, dove arrivano gol subiti a grappoli e partite perse che servirebbe chiamare l’esorcista. Nelle ultime quattro sono arrivate nell’ordine: sconfitta contro la Lazio all’ultimo minuto per 3-2 dopo aver sfiorato il colpaccio, altro 2-3 ma questa volta in rimonta dopo essersi trovato in doppio vantaggio contro il Bologna, a seguire il 4-3 di Napoli dopo aver recuperato da 3-1, e per finire la sconfitta di La Spezia dello scorso weekend con i pitagorici in vantaggio per 1-2 al 90’, KO con un altro 3-2 al 94’. Non altro si tratta di una squadra che lotta e non regala nulla, a questo dovrà fare estrema attenzione Gotti.