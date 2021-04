News Udinese – Ballottaggio apertissimo: Gotti studia la mossa vincente

Ecco le ultime news in casa Udinese. Ballottaggio apertissimo in mezzo al campo. Gotti deve ancora decidere chi schierare dal primo minuto

Redazione

NEWS UDINESE - Il match contro il Crotone è sempre più vicino. Domani alle ore 15:00 l'Udinese affronterà i calabresi ultimi in classifica. I bianconeri non hanno ancora agguantato la salvezza matematica e devono tornare alla vittoria il prima possibile. La società ha convocato e costretto i friulani ad un altro ritiro. Non tutti l'hanno presa bene ma non c'è tempo per polemizzare. In questo momento il gruppo deve essere solido e compatto. Bisogna che tutti siano concentrati sullo stesso obiettivo. De Paul è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Llorente vuole tornare a timbrare il cartellino. Nel frattempo Luca Gotti studia l'11 migliore da far scendere in campo. Sono ancora diversi i dubbi dell'allenatore friulano ma uno in particolare verrà risolto probabilmente all'ultimo secondo.

Stiamo parlando del binomio Walace-Arslan. Entrambi vorrebbero scendere in campo con una maglia da titolare davanti alla difesa. La retroguardia bianconera ultimamente sta perdendo colpi e il ruolo di scudo davanti al pacchetto difensivo è di fondamentale importanza. Walace è pronto e attende il verdetto del suo allenatore. Nel frattempo ecco alcune dichiarazioni del centrocampista brasiliano rilasciate sul canale ufficiale della squadra: "Il ritiro? Non è facile andare in ritiro per una settimana. Se serve però dobbiamo farlo". Ma non finisce qui.

Prosegue il numero 11: "Sono felice a Udine e mi trovo qui per aiutare. Mi alleno per questo motivo". La mancanza dei tifosi la sentono anche e soprattutto i calciatori: "Sentiamo la mancanza dei tifosi. Lo stadio con loro è tutta un'altra cosa". Tornare alla vittoria risolleverebbe il morale della società, dei calciatori e soprattutto quello dei sostenitori friulani. I bianconeri vogliono portare a casa i tre punti e faranno il possible per espugnare lo stadio Ezia Scida di Crotone. Dall'altra parte però ci sarà una squadra agguerrita con un Simy in ottima forma.