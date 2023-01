Udinese – Difensore centrale cercasi: il punto sul nuovo acquisto friulano

La squadra mercato diretta dal direttore dell'area tecnica Marino continua a lavorare in vista della fine di questa sessione invernale

Il team bianconero continua a muoversi sul calciomercato. La società dopo aver completato due cessioni nei primi giorni di mercato, ora è all'opera per cercare i sostituti perfetti dei giocatori che sono partiti. Al momento la priorità è quella che riguarda il difensore centrale. Dopo l'addio di Bram Nuytinck le riserve per la retroguardia sono ridotte al lumicino. Sicuramente bisognerà guardare al mercato per poter provare a rinforzarsi fino alla fine e per continuare a sognare un posto nelle prossime competizioni europee. Andiamo ad analizzare tutti i giocatori che sono stati individuati dalla dirigenza per il posto nei tre difensori centrali.

Il primo talento messo sotto osservazione arriva dall'Irlanda e secondo il Gazzettino queste sono le ore decisive per quanto riguarda il suo contratto. Stiamo parlando di Ryan Porteous che milita nel Hibernian e da inizio stagione ha sempre fatto delle buone prestazioni, a tal punto che li sono valse la prima convocazione proprio con la nazionale scozzese. Il suo cartellino va in scadenza il prossimo giugno ed è per questo che l'Udinese continua a trattare, siccome è consapevole che potrà ottenere uno sconto evidente soprattutto verso la fine di questa sessione. Porteous non è l'unico ad essere stato annotato, ci sono anche altri talenti ed andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Le riserve — Un altro giocatore messo al centro dei discorsi per la difesa è Andrea Cistana che milita nel Brescia e non vede l'ora di approdare nella massima serie del calcio italiano (come confermato dal suo agente). Infine c'è anche un ultimo nome che è rappresentato da Donkor attualmente militante nella seconda serie tedesca.