News Udinese / Jajalo al Venezia: oggi le visite, domani l’ufficialità

Il mercato sta arrivando e le squadre iniziano a muoversi per preparare il terreno in vista delle prossime sessioni. Oltre alle sirene per i big, come Beto e Deulofeu, un altro giocatore dopo Nuytinck è pronto a lasciare Udine e la Serie A. Ci siamo quasi infatti per il passaggio di Mato Jajalo al Venezia. Il 34enne ex centrocampista dell'Udinese - fuori dai piani della società e del tecnico Sottil - sarà presto un nuovo giocatore dei lagunari, attualmente al quartultimo posto in Serie B in lotta per non retrocedere.