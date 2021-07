Europeo – Scopri la maledizione lanciata da Chiellini a Saka

Prima che Bukayo Saka tirasse il rigore, una frase ha squarciato il silenzio di Wembley. Qual è stata la frase proferita da Giorgio Chiellini

Il capitano azzurro ha avuto un ruolo da vero e proprio protagonista in questo europeo, fermando i migliori attaccanti del momento da Lukaku ad Harry Kane. Nella finale oltre l'ottima prestazione ha aggiunto questa parola che per molti è una vera e propria maledizione. Il termine usato dal difensore bianconero è stato: Kiricocho . Questa è una vera e propria vecchia maledizione argentina, che ha fatto la fortuna e la sfortuna di molti team all'epoca. Kiricocho in realtà non è nient'altro che un semplice tifoso dell'Estudiantes , che si è dovuto travestire da spia per far portare a casa il campionato alla sua squadra del cuore, scopri come nel prossimo paragrafo.

Il tifoso argentino era un vero e proprio fan sfegatato dell'Estudiantes, tanto da presentarsi a quasi tutti gli allenamenti. L'uomo sfortunatamente era conosciuto però come iettatore, dato che con la sua presenza spesso i migliori giocatori finivano per infortunarsi. A quel punto il mister dell'epoca Carlos Bilardo (vincitore anche del mondiale nel 1986 con l'Argentina) decise di farlo andare a presenziare a tutti gli allenamenti delle squadre avversarie. Il risultato fu incredibile, dato che i biancorossi vinsero il campionato e con una sola sconfitta che arrivò contro il Boca, casualmente unica squadra a cui il Kiricocho non riuscì a far visita. Questa tecnica fu riutilizzata anche dal difensore Campdevila in Olanda - Spagna del 2010 valida per il titolo di campioni del Mondo. Non perderti anche le parole di Chiellini, in cui spiega il cammino degli azzurri <<<