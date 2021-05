Udinese-Sampdoria, Gotti: “Fermare i loro attaccanti per non essere puniti”

Le parole dell'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, durante la vigilia di campionato che li vedrà sfidare la Sampdoria

"Ci siamo detti ciò che dovevamo dirci, dove abbiamo parlato anche dell'emergenza all'interno della rosa. Ci si possono dire delle cose ma poi ciò che va fatto è reagire in concreto sul campo e questo passaggio è l’aspetto più difficile da mettere in pratica. Contro il Bologna abbiamo perso Arslan e De Maio che non hanno avuto grossi problemi, ma sufficienti a non consentirgli di rientrare entro il 23 maggio. Si aggiungono alla lunga lista di giocatori che hanno terminato anzitempo questo campionato. Per Nuytinck la prognosi è leggermente inferiore, che va comunque oltre il 23 maggio anche se Bram dice che sta provando il tutto per tutto per anticipare il suo rientro in campo ed essere a disposizione almeno per l’ultima partita".