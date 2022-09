Notizie Udinese – Non una partenza sprint / Punto sulla stagione di Kamara

Ecco il punto sul terzo acquisto più oneroso nella storia dell'Udinese. Una partenza tutt'altro che indimenticabile: tutti i dettagli

Un acquisto fatto in ottica futura e soprattutto un talento molto chiacchierato. Il protagonista dell'articolo è conosciuto dai più perché verrà ricordato come la terza operazione più costosa nella storia del club, ma soprattutto perché arriva dall'altro club dei Pozzo: il Watford. Hassane Kamara è costato ben diciotto milioni ai bianconeri e dopo una seconda parte di stagione ottima nella massima serie del calcio inglese, ecco come è partito il suo campionato di Championship. Un'analisi approfondita di quella che per il momento è definibile come una vera e propria debacle. Il Watford non convince e i dati spaventano i bianconeri.

Nelle prime otto partite si è mostrato come uno dei titolarissimi del mister esonerato da pochi giorni. La sua media minuti per partita è stata molto vicino ai 90 pressoché sempre. Tutti i match sono stati iniziati dal primo minuto sempre sulla fascia sinistra. Per il momento, però, non è ancora arrivato nessun tipo di bonus offensivo, visto che la casella dei gol e degli assist è ferma sempre a zero. A tutto questo va anche aggiunto un cartellino rosso e due cartellini gialli presi. L'arrivo di un nuovo tecnico potrebbe portare più fiducia nell'ambiente e di conseguenza la possibilità di fare la differenza. Per il momento, però, la sua è tutt'altro che una stagione indimenticabile.

Ci si aspetta di più

Il titolo è abbastanza esplicativo per un giocatore che all'Udinese è costato ben diciannove milioni di euro. Al momento i soldi reinvestiti dopo la vendita di Destiny Udogie non sembrano essere stati spesi nel migliore dei modi, ma speriamo che ci si possa ricredere. Anche il valore di mercato del giocatore non raggiunge ancora i dieci milioni di euro. Le contestazioni, inoltre, che il club londinese riceve non aiuto sicuramente.