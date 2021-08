Calciomercato Udinese – Prende quota una pazza idea: i dettagli

Marino è ancora alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione. Vediamo la pazza idea per l'attacco

Meno sei alla sfida contro i ragazzi di Max Allegri . L'ansia sale, la voglia di fare bene è tanta. Il match, però, sarà durissimo. Servirà la gara perfetta. Tuttavia, c'è un precedente che fa sperare i tifosi friulani. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate alla prima giornata, l' Udinese sbancò l'Allianz Stadium per 0-1 grazie al gol decisivo di Cyril Thereau . Chissà se domenica prossima gli uomini di Gotti riusciranno a ripetere il miracolo...Nel frattempo, la società è al lavoro per migliorare la rosa. Serve urgentemente un nuovo attaccante. Vediamo, allora, un'idea di Marino che potrebbe diventare realtà. Il giocatore è finito ai margini della squadra. Ecco di chi stiamo parlando.

Già nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un interessamento dell'Udinese per Mbala Nzola. Secondo le ultima indiscrezioni, il club friulano avrebbe individuato nell'angolano il rinforzo perfetto per l'attacco. Ad oggi, c'è lui al primo posto nella gerarchia di Pierpaolo Marino. Il classe '96 è reduce da una buona stagione. Nei primi sei mesi ha stupito tutti segnando a raffica. Successivamente, a causa di qualche infortunio di troppo, il suo rendimento è calato. In totale ha realizzato undici gol e tre assist in venticinque partite. Bottino niente male. La trattativa non è per niente impossibile, anzi.Vediamo i possibili costi.