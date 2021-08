Notizie Udinese – Marino in difficoltà: quanti esuberi da piazzare!

Oltre al mercato in entrata, Marino deve fare i conti anche con quello in uscita. Ecco la lista dei giocatori in partenza

Redazione

L'Udinese ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. Contro l'Ascoli è arrivata una bella vittoria per 3-1 che è valsa il passaggio del turno in Coppa Italia. Protagonista del match è stato Roberto Pereyra, autore di due gol ed un assist. Ora, el tucu vuole ripetersi domenica prossima contro la Vecchia Signora. Nel frattempo, la società è al lavoro per migliorare la rosa. Oltre ai possibili acquisti, i dirigenti bianconeri devono fare i conti con i vari esuberi da piazzare. Sono veramente tanti. Eccoli.

Quanti esuberi in attacco

Il mercato in uscita dell'Udinese è iniziato alla grande con le cessioni di Rodrigo De Paul e Juan Musso. Successivamente, escluso qualche prestito dei vari giovani, l'Udinese non ha fatto registrare nessun'altra operazione. Manca sempre meno al 31 agosto (chiusura mercato) e Marino deve ancora trovare una nuova sistemazione a quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Da questo punto di vista, il reparto offensivo è quello più in difficoltà: sono ben quattro gli esuberi. In particolare, la dirigenza friulana vorrebbe cedere a titolo definitivo sia Fernando Forestieri che Lukasz Teodorczyk. Inoltre, hanno i bagagli in mano anche Ryder Matos e Petar Micin. Per un motivo o per un altro, questi quattro hanno fallito. Il loro tempo ad Udine è finito. Da monitorare poi, le situazioni di Okaka e Forestieri che non sono sulla lista dei partenti, ma in caso di offerta vantaggiosa saluterebbero immediatamente. Ma vediamo da vicino anche gli altri reparti.

Gli altri partenti

A centrocampo ed in difesa la situazione è diversa. Anzi, è totalmente opposta. L'Udinese ha gli uomini contati e non può permettersi altre cessioni se prima non trova degni sostituti. Gli unici che potrebbero andare via sono i giovani Palumbo e Kubala (naturalmente in prestito). Per questo motivo, Stryger Larsen che sembrava ad un passo dall'addio, a sorpresa può rimanere. Nel frattempo, la società sta monitorando quattro nomi per l'attacco. Scopriamoli insieme <<<