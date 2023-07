Calciomercato Udinese – Pereyra resta in Italia / Conteso tra due team

L'Udinese sa che ha definitivamente perso Roberto "El Tucu" Pereyra . Il calciatore deve ancora decidere quale sarà la sua nuova destinazione, ma al momento ci sono ben due piste percorribili. La prima porterebbe il calciatore che ha indossato la fascia da capitano del club bianconero nel centro Italia, più precisamente in quel di Roma. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono sempre in contatto con l'agente Federico Pastorello, anche se ad oggi non hanno ancora avanzato nessuna proposta o provato a chiudere il colpo. Vedremo se con il passare delle settimane arriverà un vero e proprio affondo per potersi assicurare le sue prestazioni.

Il secondo team che da diverso tempo è sulle orme del calciatore argentino è il Torino di Urbano Cairo. La società assieme al direttore Vagnati ha proposto al calciatore un ottimo biennale . Stiamo parlando di una trattativa che potrebbe decollare da un momento all'altro, anche se ad oggi il centrocampista preferisce i biancocelesti perché vorrebbe giocare ancora in Europa. Logicamente se dovesse accettare la meta che porta in Piemonte sarebbe tutta un'altra storia. Visto che avrebbe un posto da titolare assicurato sulla trequarti, zona di campo in cui si muove meglio e riesce a mettere a frutto tutte le sue qualità. Il calciatore dovrà prendere la sua decisione al più presto .

Le altre piste

Non solo l'Udinese è stato accantonato, ma anche altre piste. Al momento il calciatore non apre all'Arabia perché vuole giocare ancora e almeno un altro paio d'anni ad alti livelli. Mentre i neroazzurri a cui si era proposto, per il momento non aprono alla trattativa ed anzi chiudono con decisione questo affare anche e soprattutto dopo l'arrivo di Cuadrado.