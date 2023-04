Roma-Udinese / Conferenza Sottil: “Preparato il match nei minimi dettagli”

La squadra bianconera lavora sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro. Ecco le dichiarazioni di mister Sottil alla vigilia

L'Udinese continua a lavorare sul Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Domani sera andrà in scena una sfida non semplice contro la Roma di José Mourinho. Un match che i bianconeri devono assolutamente vincere per evitare una settimana difficile con tanto di possibile ritiro. Un giorno prima dell'incontro ha detto la sua anche il tecnico della squadra Andrea Sottil nella consueta conferenza stampa. Sono diversi i temi toccati dal tecnico dei bianconeri e tutti molto importanti in vista della sfida di domani. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere le sue dichiarazioni.

Inizialmente mister Sottil ha commentato la settimana di lavoro: "Si parla di una settimana standard. Come normalmente facciamo a livello di intensità ed abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli". Il coach non vuole cali di concentrazione ed è stato chiaro sin dall'inizio. Subito dopo ha parlato del centrocampo bianconero e nello specifico di due calciatori importanti come Pereyra e Samardzic: "Il capitano è fondamentale, per esperienza tatticismo, qualità ed invenzione". Sul serbo invece: "Lazar sta crescendo molto deve migliorare ancora tanto nei duelli e nei contrasti, nell’essere più continuo all’interno della gara". Dichiarazioni che cercano di spronare uno dei talenti più importanti di tutta la squadra. L'intervista non è finita, visto che il mister ha fatto il punto anche sulle assenze dei giallorossi.

Le assenze di Dybala e Abraham — "Perdono due giocatori importanti ma la Roma dispone di una rosa di altissimo livello, giocatori come El Sharaawy e Belotti sono assolutamente all’altezza per sostituirli". Sono tanti i motivi per cui quella di domani sarà una sfida decisiva per il finale di stagione e sicuramente vedere la Roma senza due pezzi pregiati non può fare altro che far aumentare l'acquolina al tecnico ma anche ai calciatori stessi. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema. Non perdere le probabili formazioni. Roma e Udinese, scenderanno in campo così <<<