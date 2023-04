Notizie Udinese – Lovric o Samardzic dal primo? / Ballottaggio in mediana

Il calciatore serbo e quello sloveno si contendono un posto da titolare nel mezzo del campo. Ecco chi potrebbe spuntarla dal primo minuto

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dall'altra parte del campo ci sarà una Roma agguerritissima e con grande voglia di portare a casa tre punti fondamentali per la corsa Champions. Allo stesso tempo c'è un'Udinese che sa di avere un solo obiettivo a sua volta: la vittoria. Una partita in cui una delle due società uscirà obbligatoriamente scontenta dal campo da gioco. I friulani, però, si giocano un vero e proprio finale di stagione che va salvato. L'undicesima posizione a nove giornate dalla fine è troppo poco per come si era messa la classifica qualche mese fa. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le indecisioni di mister Andrea Sottil. Ballottaggio pieno nel mezzo del campo.

La formazione che scenderà in campo dal primo minuto questa domenica sarà il classico 3-5-2. In mediana due posti sono già scritti visto che troveremo il brasiliano Walace da una parte e il capitano Roberto Pereyra. Il terzo slot è ancora un vero e proprio dubbio a cui non sarà facile dare una risposta. Da una parte c'è il serbo Lazar Samardzic che da diverse giornate sta sfornando grandi prestazioni e dall'altra lo sloveno Sandi Lovric. Ora tocca a mister Sottil decidere chi far partire dal primo e a chi, invece, toccherà cambiare la partita negli ultimi minuti.

Chi parte favorito? — A ventiquattro ore dal match c'è già un grande favorito e stiamo parlando di Sandi Lovric. In questo caso Sottil è propenso a lanciare il calciatore sloveno anche per via della grande prova fornita contro il Monza settimana scorsa. Allo stesso tempo conosciamo molto bene le capacità di Lazar e sappiamo che potrà fare benissimo anche a gara in corso.