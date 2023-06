Mercato Udinese – Silvestri da lo scoop: “Beto e Becao non resteranno”

L'estremo difensore Marco Silvestri fa da vero e proprio insider di mercato nel corso di questa mattinata. Il calciatore dell'Udinese è intervenuto nella trasmissione di Sportitalia "Buongiorno Tancredi". Proprio il giornalista ha pensato di fare qualche domanda sul futuro dell'Udinese. Oltre anche a quelle sul futuro di alcuni giocatori davvero importanti per la costruzione di una rosa di successo. Il portiere non si è tirato indietro ed ha fornito un vero e proprio scoop. Al quesito sul possibile futuro di Rodrigo Becao e bomber Beto, la risposta è stata la seguente: "Vedo davvero difficile che tutti e due possano restare in bianconero. Probabile che partano nel corso di questa sessione di mercato". Una risposta che non lascia dubbi e soprattutto mette in chiaro a tutti che l'Udinese dovrà sostituire due delle pedine più importanti di tutta la rosa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Becao dice la sua <<<