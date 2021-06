Notizie Udinese – L’ Udinese che verrà. Quali certezze ad oggi?

Ad oggi sono certi solamente giocatori come Nuytinck, Arslan, Pereyra e Pussetto. In uscita De Paul, Musso, Scuffet e Larsen

IL PUNTO - Il Messaggero Veneto cerca di individuare i giocatori che potrebbero essere le colonne dell'Udinese che verrà. Un' operazione difficile in un momento in cui la nuova squadra è tutta da fare e, si sa, all'Udinese nessuno è incedibile. Oltretutto l'Udinese non fa più mercato per avere i giocatori pronti a luglio. Tornando a quelle che potrebbero essere le certezze, i primi nomi sono quelli di Nuytinck, Arslan, Pussetto e Pereyra. Dovrebbero (il condizionale per il momento è ancora d'obbligo) essere confermati anche Walace e Makengo. Oltre a loro anche Becao, Molina, Nestorovski. L'Udinese, invece, non vorrebbe tenere Samir e Okaka. De Maio ha meno mercato del brasiliano e dovrebbe rimanere. Bonifazi dovrebbe essere riscattato a 7 milioni e probabilmente essere poi ceduto ad una cifra superiore.Tutte da verificare le situazioni di Braaf, Forestieri e Deulofeu. In uscita De Paul, Musso, Scuffet e Larsen. Zeegelaar potrebbe rimanere solo come vice.