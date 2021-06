Calciomercato Udinese – Incognita Bonifazi, arriva Ceppitelli?

L'Udinese vuole rinforzare la difesa. Il riscatto di Bonifazi non è sicuro, si valutano altri profili. Piace Ceppitelli del Cagliari

Con la conferma di Luca Gotti , l' Udinese può concentrarsi esclusivamente al mercato. In casa bianconera, i protagonisti di questa sessione estiva saranno senza dubbio i due argentini Rodrigo De Paul e Juan Musso . Il capitano bianconero è cercato da mezza europa e la possibilità di una sua permanenza ad Udine è sempre più lontana. Per il portiere, invece, diverse pretendenti (Roma e Atalanta) si sono defilate, ma la sensazione è che si cerherà una sistemazione all'estremo difensore per permettergli di fare un salto di qualità. La dirigenza friulana, inoltre, ha come obiettivo quello di migliorare il reparto difensivo. L'unica certezza è Bram Nuytinck , gli altri due posti da titolare sono da decidere. Molto dipenderà dai nuovi acquisti.

L'Udinese deve risolvere il rebus Bonifazi. La società bianconera ha la possibilità di riscattarlo dalla Spal per sette milioni di euro, ma sono in corso delle valutazioni. Il classe '96, sceso in campo trenta volte, ha disputato una buona stagione. Tuttavia, Pozzo e Marino hanno ancora qualche dubbio. Un aiuto per Bonifazi potrebbe arrivare da Gotti. Il tecnico veneto apprezza molto le qualità del difensore ex Torino e potrebbe spingere per una sua conferma. Il giocatore originario di Rieti ha diversi estimatori: piace a Roma, Bologna e Cagliari. Se il club friulano decidesse quindi di non riscattarlo, non avrebbe molti problemi a trovare una nuova destinazione. Dal canto suo, l'Udinese sta valutando altri profili. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i diversi nomi fatti, quello che più piace è Luca Ceppitelli del Cagliari. Il classe '89 è in scadenza di contratto ed ancora non ha trovato l'accordo con i sardi. I bianconeri sanno che potrebbe presentarsi un'occasione da cogliere al balzo e non vogliono farsi trovare impreparati. Il difensore umbro è tatticamente molto duttile: può giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, preferibilmente al centro o a destra.