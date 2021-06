Calciomercato Udinese – Una big inglese si inserisce per De Paul

Aumentano le pretendenti per Rodrigo De Paul. Il centrocampista bianconero è finito nel mirino di una big inglese: ecco di chi si tratta

L' Udinese ha ufficialmente risolto la questione allenatore . Luca Gotti siederà sulla panchina bianconera anche il prossimo anno. L' accordo sancito, infatti, lo legherà al club friulano per tutta la stagione 2021/2022. Un anno, più opzione per il secondo, al raggiungimento di determinati obiettivi, a 650 mila euro, queste le condizioni previste. Pozzo ha quindi deciso di puntare sulla continuità del progetto, ma ora serve fare un salto di qualità per tornare a lottare per l'Europa, come succedeva fino a qualche tempo fa. Tuttavia non sarà facile visto che il simbolo della squadra, Rodrigo De Paul , sembra essere molto vicino all'addio. Le pretendenti per l'argentino aumentano ogni giorno di più ed ultimamente è entrato nel mirino anche di una big inglese. Ecco di chi si tratta .

La squdra allenata da Mikel Arteta, reduce da una disatrosa annata, in cui non è riuscita a raggiungere l'Europa, ha bisogno di una scossa proveniente dal mercato. Per questo motivo, come riporta il sito The Sun, i dirigenti dei gunners vogliono regalare all'allenatore spagnolo un centrocampista di assoluto livello. La società inglese, vede nel numero dieci bianconero il perfetto sostituto di Dani Ceballos che tornerà al Real Madrid ed ha già preso contatti con l'Udinese. La trattativa non sarà semplice dato che l'argentino interessa a molti top club. In Italia, come già noto, piace molto a Maldini e Giuntoli, mentre Marotta sembra essersi defilato per via dei problemi economici dei nerazzuri. Per i rossoneri dipende tutto dal rinnovo di Calhanoglu. Se il turco decidesse di andare via, i lombardi si fionderebbero su De Paul. Il Napoli, invece, monitora la situazione e nei prossimi giorni potrebbe avanzare un'offerta. Attualmente in pole c'è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Addiritura il tecnico argentino avrebbe telefonato al capitano bianconero per concincerlo a trasferirsi in Spagna.