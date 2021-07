Mercato Udinese – Ufficiale il primo rinforzo per la stagione 2021/2022

Tutto fatto per il primo acquisto della stagione 2021/2022 da parte della società bianconera. Andiamo a vedere di chi si sta parlando

Ecco l'ingaggio che in molti si aspettavano, parliamo del classe 2002 Destiny Udogie . Una trattativa che noi di mondoudinese.it abbiamo seguito a lungo e rivelato nei minimi dettagli. Il giocatore è un vero e proprio jolly per il mister Luca Gotti , dato che nel 352 può ricoprire senza problemi sia il ruolo di centrale difensivo, che il ruolo di esterno sinistro nei cinque di centrocampo. Quest'anno in maglia scaligera sono arrivate le sue prime sei presenze nella massima serie italiana , vedendo le capacità del giocatore si spera siano state solo le prime di una lunghissima serie. Appena avvenuto il suo acquisto sono arrivati già i pareri di diverse persone vicine all'ambiente Udinese, ad esempio Jacobuzzi che ha definito il giocatore italiano come il colpo dell'anno. Andiamo ora a scoprire le cifre definitive dell'affare .

Per l'affare Udogie l'Udinese ha dovuto sborsare la somma di quattro milioni di euro nelle casse dell'Hellas Verona. Una cifra un po' più alta di quella raccontata nei giorni precedenti, però la società gialloblu non ha accettato bonus e ha preteso il pagamento in un unica tranche. L'occasione dall'Udinese comunque è stata colta al volo, senza commettere nessun errore, parliamo di un giocatore 19enne che ha già fatto vedere di che pasta è fatto. La società di Pozzo si è anche confermata anche un'ottima piazza dato che ha distrutto la concorrenza delle più ricercate (almeno ultimamente) Atalanta e Basilea. In conclusione è ufficiale il primo colpo bianconero, ma non si può stare tranquilli perché, a quanto pare, questo sarà un pomeriggio molto lungo. Scopri come ha intenzione la squadra di rinforzarsi in attacco <<<