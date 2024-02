News Roma / De Rossi da paura: “Ecco cosa vuole fare adesso”

Mourinho non è ancora definibile come un allenatore finito e allo stesso tempo De Rossi non ha subito una trasformazione in un nuovo Pep Guardiola dopo soli tre incontri. Tuttavia, a Roma, c'è stata un'evoluzione positiva. Non solo i 9 punti su 9 ottenuti finora con De Rossi in panchina sono stati utili. La sensazione predominante - più in generale - è che la squadra abbia abbandonato la mentalità bellicosa, in gran parte promossa dal proprio allenatore, e abbia ritrovato un gioco più fluido, divertendosi di nuovo. Per la prima volta in questa stagione di campionato, la Roma ha segnato più di due gol per tre partite consecutive: contro il Verona (2-1), la Salernitana (1-2) e il Cagliari (4-0). Ma cosa ha fatto - e cosa vuole fare ancora - De Rossi? Le notizie che arrivano in tal senso, sono davvero molto importanti <<<