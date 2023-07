Mercato Udinese – Addio Becao? Nessun problema, pronto il sostituto

Il bianconero Rodrigo Becao è sempre più vicino all'addio. Non perdere tutte le ultime sulla sua possibile cessione, il sostituto è già pronto

Il calciatore brasiliano Rodrigo Becao è pronto all'addio. Manca ancora l'accordo e l'ufficialità, ma la sua partenza è a dir poco sicura. Il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e soprattutto il veto totale del calciatore su un possibile prolungamento, rendono questa finestra l'ultima per poter ricavare diversi milioni di euro dalla sua cessione. Al momento in lotta per il calciatore ci sono due team italiani: l'Atalanta del Gasp e il Toro del suo alunno Juric. Sembra essersi tirato indietro il Fenerbache, che non ha nessun intenzione di alzare la sua offerta da otto milioni di euro. In caso di cessione, è già pronto il sostituto. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Il prescelto per la difesa è il gallese Ethan Ampadu. Il calciatore di proprietà del Chelsea si è messo in mostra come un vero e proprio jolly della difesa nel corso di queste ultime due annate con il Venezia e con lo Spezia. In entrambi i casi sono arrivate delle retrocessioni abbastanza deludenti, ma il giocatore nel giro della nazionale maggiore si è messo in mostra come uno dei migliori sul campo da gioco. Adesso potrebbe arrivare la terza esperienza consecutiva in Italia, andiamo a vedere la possibile formula di questa operazione.

Si apre la trattativa — Ad oggi questo affare è completamente legato al futuro del calciatore brasiliano. In caso di addio, si proverà a fare il possibile per assicurarsi Ethan e utilizzare una formula che possa legarlo ad Udine per più di una semplice stagione. Ad oggi l'unica idea è quella del prestito, ma se dovessero arrivare i dieci milioni richiesti per Becao, si potrebbe addirittura provare un acquisto a titolo definitivo. La situazione del Chelsea favorisce una possibile cessione imminente.