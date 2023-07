Calciomercato Udinese – Il futuro di Martins è scritto: resterà a Londra

Il calciatore brasiliano Matheus Martins ha deciso e resterà a Londra. L'obiettivo è mettersi in mostra con la maglia del Watford, anche nel corso della prossima stagione. In quel di Udine la concorrenza è davvero esagerata e il rischio era quello di bruciare un altro anno di carriera. Dopo i primi sei mesi abbastanza difficili, adesso il brasiliano sa che deve darsi da fare per mostrare a tutti le sue grandi qualità. Nei prossimi giorni inizierà la stagione del Watford e Martins sarà uno dei calciatori su cui si fonderà la squadra che punterà a salire direttamente dopo un anno di purgatorio. I Pozzo sono dei veri e propri maestri a rivalutare i loro calciatori attraverso il mercato inglese, vedremo se anche in questo caso riusciranno a fare un vero e proprio centro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ufficiale l'arrivo di Lorenzo Lucca: ecco i suoi punti di forza <<<