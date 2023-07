Udinese – Dalle parole di Pastorello all’affondo per Becao / La giornata

L'Udinese si prepara alla prossima annata. Ecco tutte le ultime sul club bianconero e soprattutto le trattative in entrata e in uscita

Redazione

Becao e Pereyra sono due giocatori prossimi alla cessione ed al momento è proprio dalle loro scelte che dipende il mercato del club bianconero. Il brasiliano ha intenzione di provare una nuova avventura anche in Italia ed al momento la squadra favorita per acquisire le sue prestazioni pare essere il Torino di Ivan Juric. Un nuovo difensore centrale con queste capacità farebbe sicuramente comodo alla squadra piemontese che nel corso della prossima stagione vuole puntare ad un posto in Europa. Per poter convincere la famiglia Pozzo a cedere il roccioso difensore ex Cska di Mosca ci vogliono all'incirca 10 milioni di euro. Al momento il Toro non ha intenzione di mettere sul piatto quella cifra, ma la distanza tra i due club non è ampia. Si farà di tutto per giungere ad un accordo finale.

Quando parliamo di Pereyra, invece, viviamo in un costante punto di domanda. Ad oggi il calciatore non ha ancora deciso il suo futuro e sta cercando in tutti i modi (assieme al suo agente) di avvicinarsi alla squadra neroazzurra di Milano. Proprio ieri pomeriggio Federico Pastorello ha specificato che il club meneghino è interessato all'acquisizione del Tucu, ma a quanto pare il team gestito da Beppe Marotta ha altri obiettivi prima di Pereyra. Il rischio per l'argentino è quello di restare senza nulla in mano. Ricordiamo che l'offerta dell'Udinese da 2,2 milioni per una sola stagione sarà valida fino all'inizio del ritiro.

Giornata di ufficialità — Non manca l'aggiornamento anche sugli affari in entrata. Quella odierna è una giornata di firme, visto che il centravanti Lorenzo Lucca è diventato a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Adesso dovrà fare di tutto per togliersi l'etichetta di Bad Boy conquistata tra il Pisa e l'Ajax. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Il Napoli fa sul serio per Pafundi: i dettagli <<<