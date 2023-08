Mercato Udinese – L’affare Samardzic non è chiuso / Ecco cosa manca

Il calciatore serbo è pronto per diventare un nuovo componente della rosa bianconera. Vedremo nei prossimi giorni se il tutto si chiuderà

Redazione

Lazar Samardzic è un nuovo calciatore del team neroazzurro. Almeno questo è quello che ci sentiamo dire da più di una settimana e mezzo. Se il tutto fosse vero, perché ad oggi il serbo non ha ancora fatto le visite mediche con la società di Milano oppure messo la firma sul contratto? Semplice perché ad oggi l'affare non è ancora del tutto chiuso. Le possibilità che una trattativa di questo tipo possa saltare sono davvero bassissime, si parlerebbe dello 0,00001%. Però bisogna dire chiaramente che c'è un motivo se Lazar ad oggi non ha ancora eseguito le visite mediche e non si è aggregato alla squadra di Simone Inzaghi.

Fino a ieri sera mancava ancora l'accordo tra il calciatore e la società neroazzurra. Proprio ieri è arrivata la conferma di un affare che si chiuderà intorno al milione e mezzo a stagione per le prossime cinque stagioni. Questo, però, non era l'unico inghippo che stava tenendo in stallo una trattativa da più di venti milioni complessivi. L'altra ragione per cui ad oggi non è ancora chiuso nulla sta nel calciatore inserito come contropartita tecnica. Giovanni Fabbian ad oggi si sta mostrando un problema nella trattativa che è già stata ultimata da entrambi i club.

Cosa manca? — L'accordo tra l'Udinese e il centrocampista italiano Fabbian non è ancora stato raggiunto. Sembra essere questione di poco conto e di conseguenza alla fine tutto dovrebbe andare per il verso giusto, ma al momento le società si trovano ancora in un momento di stallo. Vedremo in quanto tempo si riuscirà a scendere a patti e di conseguenza completare un affare che sta tenendo piede da decisamente troppi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato sia in entrata che in uscita. Marley Aké è un nuovo calciatore bianconero: i dettagli <<<