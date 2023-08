Udinese – L’attesa è finita, domani Fabbian sarà bianconero / La giornata

Il calciatore italiano è pronto per la sua nuova avventura in bianconero. Giovanni Fabbian è pronto per il club del Friuli Venezia Giulia

Dopo una settimana di trattative e limature dei dettagli è finalmente arrivato il momento delle firme. Giovanni Fabbian è pronto per diventare un calciatore dell'Udinese. Arriverà in bianconero in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Percorso inverso invece per Lazar Samardzic che si unirà alla squadra milanese per una cifra vicina ai 16 milioni di euro più il cartellino proprio del calciatore italiano citato in precedenza. Inoltre saranno aggiunti anche dei bonus nell'affare per poter arrivare con il tempo a sfondare il muro dei venti milioni. Ricordiamo anche che il controriscatto del cartellino di Fabbian è stato fissato a circa 12 milioni di euro, mentre il costo per l'Udinese si aggirerà sui 4 milioni. Motivo per cui i bianconeri si assicurano un'ottima plusvalenza nel corso delle prossime stagioni.

Non solo l'affare Fabbian è destinato a concludersi in queste ore. Non va dimenticato che Marley Aké è pronto a diventare il sostituto ufficiale di Festy Ebosele. Affare da circa due milioni di euro con la Vecchia Signora che cede anche in questo caso in prestito il calciatore francese. Cifre sicuramente inferiori, un affare che si conclude con una semplice win to win situation. Ora vedremo se con il passare del tempo Aké riuscirà ad imporsi sul campo da gioco e soprattutto rendersi protagonista.

Una squadra che cambia — L'Udinese nonostante la buona stagione appena passata si troverà ai nastri di partenza con un team che è cambiato e non poco. Sono ben quattro titolari su undici ad essere diversi rispetto alla passata stagione. Il primo sarà il difensore centrale destro dove ha dato l'addio Becao ed al suo posto è stato spostato Perez con inserimento sulla sinistra per Adam Masina. Le due ali sono cambiate in toto con Zemura ed Ebosele candidati numero uno ad una maglia da titolare. Infine la mezz'ala destra, Fabbian vuole essere sin da subito protagonista ma attenzione a non sottovalutare Zarraga e Quina. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Le ultime su Beto <<<