Udinese – Chi affiancherà il bomber? / Beto certezza, dietro mille incognite

Il centravanti portoghese è una delle grandi certezze di questa squadra. Ecco chi insieme a lui è pronto per una maglia dal primo minuto

L'Udinese continua a lavorare in maniera importante in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha molta voglia di tornare a vincere e di conseguenza si sta preparando per una vera e propria battaglia che sarà quella di sabato prossimo contro l'Empoli allenato da Paolo Zanetti. Oggi sui campi d'allenamento del Bruseschi è andata in scena una doppia seduta d'allenamento che cerca di aiutare in tutti i modi i calciatori a tenere alta la guardia. Sono ancora tanti i punti di domanda in vista del fischio d'inizio e tra questi c'è anche quello che riguarda il nuovo aiutante di Beto, visto che tutto potrebbe cambiare.

Nelle ultime settimane ha giocato dal primo minuto l'attaccante nigeriano Isaac Success. Le sue prestazioni, però, sono state tutt'altro che indimenticabili ed alla fine l'ex Watford continua a portarsi dietro un primato non proprio piacevole. Ad oggi è il giocatore del nostro campionato ad aver effettuato più tiri senza aver mai segnato. Bisogna continuare a lavorare, ma per un'Udinese che ha bisogno di punti e soprattutto di tornare a segnare, Success non può essere titolare senza alcun problema. Non è un caso che nelle ultime ore si sta lavorando ad un'altra e possibile scelta dal primo minuto.

Il titolare — Salvo clamorosi colpi di scena potrebbe esserci dal primo minuto un calciatore importantissimo come il Tucu Pereyra. I suoi acciacchi dovrebbero essere stati eliminati. Di conseguenza si potrebbe puntare ad un suo rientro alle spalle di un altro attaccante e certezza (come detto in precedenza): Beto. Se dovesse arrivare l'ennesimo forfait dell'argentino non va esclusa la pista che potrebbe portare all'attaccante francese Florian Thauvin, ancora in cerca di una prova degna di nota.